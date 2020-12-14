إيطاليا تسجل 491 حالة وفاة و12030 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 12030 إصابة جديدة و 491 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 1855737 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 65011 حالة وفاة.