126504 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم ، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 126504 إصابات والوفيات 1472 بنسبة 16ر1% والمتعافين 118287 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 122 والمنومين في العناية المركزة 57.