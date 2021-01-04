الإمارات تسجل 3 وَفَيَات و1501 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1501 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وَفَيَات، وشفاء 1746 حالة . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 214.732 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 682 وفاةً ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 191.455 حالة .