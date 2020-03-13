وفاة 79 شخصا بكورونا في فرنسا وعدد المصابين 3661

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا لتصل إلى 79، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3661، بزيادة قدرها 785 إصابة مقارنة بإحصاءات الخميس.