المغرب تسجل 1005 إصابات جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 443146. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7485، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 413393 حالةً.