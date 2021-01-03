لبنان تسجل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 189278 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 132768، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1486 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة .

