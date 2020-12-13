إيطاليا تسجل 484 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 484 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 64520 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 17938 اصابة جديدة بالفيروس, ليرفع إجمالي الإصابات إلى 1843712 إصابةً.

