الجزائر تسجل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 5 حالات وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 103833 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 70554 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2836 حالة وفاة .