فلسطين تسجل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة، و578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و862 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1%، ونسبة الوَفَيَات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 84 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.