131790 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان

أعلنت وزارةُ الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 131790 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1512 وَفَاة . وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124067 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 69 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 21 منومًا.