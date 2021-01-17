الإمارات تسجل 3,453 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253,261 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 5 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 745، مشيرة إلى شفاء 3,268 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 225,374 حالة.