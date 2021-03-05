باكستان تسجل 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 587014 حالة، منها 17117 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 52 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13128 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 1527 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 556769 حالة.