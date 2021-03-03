باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 583916 حالة، منها 16648 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 6849 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 554255 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13013 حالة وفاة.