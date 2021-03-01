باكستان تسجل 1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 581365 حالة، منها 22098 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1094 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 546371 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12896 حالة وفاة.