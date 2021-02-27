باكستان تسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 578797 حالة، منها 21554 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2013 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 544406 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12837 حالة وفاة.