المغرب تسجل 806 إصابات جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 459671 . وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت أيضا 31 حالة وفاة ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7942، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 434925 حالة .