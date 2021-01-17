ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة
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ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة

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العرب اليوم - ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة

فيروس كورونا
طرابلس ـ العرب اليوم

سجلت ليبيا 1071 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية و1057 حالة شفاء، و14 حالة وفاة. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء بلغ 109 آلاف و88 حالة، منها 21 ألفا و298 حالة نشطة، و1665 وفاة، بينما تعافى 86 ألفا و125 حالة.

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ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة



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