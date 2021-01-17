بلجيكا تسجل 2120 إصابة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و44 وفاة. وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 677209 إصابة، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 20396 وفاة.