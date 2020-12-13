184.949 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1,194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 184.949 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 617 حالةً.