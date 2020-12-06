بريطانيا تسجل231 وفاة و17272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا في الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت السلطات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 61245، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليون و723 ألف.

المصدر: "رويترز"