السودان تسجل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 26 ألفا و30 حالة، بينها 1590 وفاة، و15 ألف و240 حالة تعافٍ.