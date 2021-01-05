لبنان تسجل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 195759 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135596، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1516 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .