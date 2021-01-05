فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا و1804 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.