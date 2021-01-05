عمان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتجدد

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ التي أُعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى. وأشارت في بيان لها اليوم إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات /كوفيد-19/ التي أُجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.