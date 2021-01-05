بلجيكا تسجل 876 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 49 حالة وفاة . وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان ان اجمالي الاصابات بالفيروس ارتفع إلى 650887 إصابة ، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19750 حالة وفاة .