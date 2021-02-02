باكستان تسجل 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 547648 حالة، منها 33365 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1285 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 502537 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11746 حالة وفاة.