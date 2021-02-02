السودان يسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، و 94 حالة شفاء. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27273 إصابة، متضمنة 1812وفاة، وتعافي 21504 حالة.