تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16643 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و539 وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.884.730 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74.158 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.340.545 حالة .