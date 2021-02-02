تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
آخر تحديث GMT19:22:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

فيروس كورونا
موسكو ـ العرب اليوم

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16643 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و539 وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.884.730 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74.158 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.340.545 حالة .

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



أخبار ذات صلة

GMT 18:21 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:18 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:15 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

الأردن تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الأردن تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:13 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

وزارة الصحة الكويتية تسجل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - وزارة الصحة الكويتية تسجل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:11 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الفنانة أحلام تظهر بفستان مارلين مونرو في أحدث إطلالة لها

القاهرة - العرب اليوم

ظهرت الفنانة أحلام خلال الساعات الماضية على الملصق الدعائي لألبومها الجديد "فدوه عيونك"، ولفتت أحلام الانتباه بالفستان الذي ارتدته والذي يشبه فستان النجمة العالمية مارلين مونرو ولكن تم تعديله على يد مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث ظهرت الفنانة الراحلة مارلين مونرو بهذا الفستان في استعراض "Diamonds are .Girls Best Friend ". وقد وجهت الفنانة أحلام خلال الفترة الماضية رسالة للفنان تامر حسني في أزمته مع زوجته المغربية بسمة بوسيل وقالت"حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن." وأضافت " واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل".وأنهت رسالتها قائلة "حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".ونع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:08 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

درة بإطلالة كاملة من فنتدي يتخطى سعرها 9 آلاف دولار
العرب اليوم - درة بإطلالة كاملة من فنتدي يتخطى سعرها 9 آلاف دولار

GMT 04:17 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

10 أماكن سياحية في ليفربول إنجلترا تستحق الزيارة تعرف عليها
العرب اليوم - 10 أماكن سياحية في ليفربول إنجلترا تستحق الزيارة تعرف عليها

GMT 07:55 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

مجموعة تصميمات و ديكورات مجالس عربي والأحتفاظ بالأصالة والهوية
العرب اليوم - مجموعة تصميمات و ديكورات مجالس عربي والأحتفاظ بالأصالة والهوية

GMT 01:36 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

بايدن يعين مصريًا سوريًا يهودي الأصل مبعوثًا إلى إيران
العرب اليوم - بايدن يعين مصريًا سوريًا يهودي الأصل مبعوثًا إلى إيران

GMT 08:42 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

الأمير هاري يكسب دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل"
العرب اليوم - الأمير هاري يكسب دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:10 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

البارسا ينجو من مفاجآت فاليكانو ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا
العرب اليوم - البارسا ينجو من مفاجآت فاليكانو ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

GMT 22:56 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

فيرينكي دي يونج يتقدم للبارسا بالهدف الثاني ضد رايو فاليكانو
العرب اليوم - فيرينكي دي يونج يتقدم للبارسا بالهدف الثاني ضد رايو فاليكانو

GMT 06:13 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

شركة هيونداي عن نموذجها الجديد المعدل من سيارات "تكسون"
العرب اليوم - شركة هيونداي عن نموذجها الجديد المعدل من سيارات "تكسون"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:32 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات
العرب اليوم - بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات

GMT 17:59 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء فراعنة اليد والتنظيم
العرب اليوم - رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء فراعنة اليد والتنظيم

GMT 03:56 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

كويكب تابع لمجموعة "أبولو" يقترب من الأرض في 13 كانون الثاني
العرب اليوم - كويكب تابع لمجموعة "أبولو" يقترب من الأرض في 13 كانون الثاني

GMT 10:10 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رصد صورة لمجرة تحتضر تقذف غازات تعادل 10 آلاف شمس كل عام بعد الاصطدام العملاق
العرب اليوم - رصد صورة لمجرة تحتضر تقذف غازات تعادل 10 آلاف شمس كل عام بعد الاصطدام العملاق

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 00:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"
العرب اليوم - أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"

GMT 05:44 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

شركة "لينوفو"تعلن عن حاسب محمول فريد يوفر للمستخدم مميزات عديدة
العرب اليوم - شركة "لينوفو"تعلن عن حاسب محمول فريد يوفر للمستخدم مميزات عديدة

GMT 03:23 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

واتساب يتراجع عن "القرار المثير"بعد رد فعل عنيف
العرب اليوم - واتساب يتراجع عن "القرار المثير"بعد رد فعل عنيف

GMT 21:35 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

فرنسا تعلن إقامة أولمبياد باريس 2024 غير مرتبط بمصير دورة طوكيو
العرب اليوم - فرنسا تعلن إقامة أولمبياد باريس 2024 غير مرتبط بمصير دورة طوكيو

GMT 04:33 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

نمو غير مسبوق لتطبيق "سيغنال" فرارًا من واتساب
العرب اليوم - نمو غير مسبوق لتطبيق "سيغنال" فرارًا من واتساب

GMT 05:08 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"
العرب اليوم - شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"

GMT 01:10 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 15:04 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

التصرف بمزاجية مع الشريك قد يدفعه إلى الابتعاد عنك تدريجيًا
العرب اليوم - التصرف بمزاجية مع الشريك قد يدفعه إلى الابتعاد عنك تدريجيًا

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 23:10 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

نابولي يتخطى سبيزيا برباعية ويواجه أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا
العرب اليوم - نابولي يتخطى سبيزيا برباعية ويواجه أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 11:27 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

بذور عباد الشمس تتمتع بفوائد كبيرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم
العرب اليوم - بذور عباد الشمس تتمتع بفوائد كبيرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab