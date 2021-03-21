المملكة المتحدة تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 33 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,296,583 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,155 وفاة.