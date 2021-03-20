بريطانيا تسجل 5587 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 5587 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5587، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4291271 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا تقلبات حيث وصل يوم 17 مارس إلى مستوى 5758 حالة، وفي 18 مارس إلى 6303، وفي 19 مارس 4802.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 96 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126122 شخصا.