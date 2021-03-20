مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على قيود كورونا

تظاهر آلاف البريطانيين احتجاجا على الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

بموازاة ذلك، هدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقف تصدير لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في حال لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا.