لوكسمبورغ تسجل 625 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36427 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 339 حالةً.