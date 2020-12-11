أوكرانيا تسجل 13514 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 13514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 285 وفاة. وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 872 ألفا و228 حالة، بينها 14 ألفا و755 وفاة.