أوكرانيا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

قال وزير الصحة في أوكرانيا، مكسيم ستيبانوف، إن بلاده سجلت 15331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 14580 إصابة في 21 نوفمبر وقال إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة قفز إلى 677189، بينها 11717 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 317395 شخصا.

المصدر: "رويترز"