المكسيك تسجل 10335 إصابة جديدة بكورونا و858 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487 والوفيات إلى 103597 ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لللإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.