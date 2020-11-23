ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و41875

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 9187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و303 حالات وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و41875 وحالات الوفاة إلى 101676 ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.