المكسيك تسجل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 6719 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و550 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و32688 وحالات الوفاة إلى 101373 ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.