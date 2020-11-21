المكسيك تسجل 6426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالات وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823 ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.