ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 98861

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861 وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.