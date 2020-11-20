أوكرانيا تسجل 14575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 598085 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 10598 حالة.