تسجيل 10945 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 10945 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 124 وفاة ، 4143 حالة شفاء وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في أوكرانيا وصلت إلى 635.689 إصابة .