ألمانيا تسجّل 29875 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 598 وفاة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 1​​​.272.078 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20970 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 942 ألفا منذ انتشار الوباء في البلاد.