ألمانيا تسجل 20815 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 590 حالة وفاة و20815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الأخيرةوقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19932 حالة وللإصابات إلى 1218524 إصابة بالفيروس التاجي.