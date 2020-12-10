ألمانيا تسجل 23679 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضح المعهد في بيان له اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.