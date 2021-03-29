المغرب يسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 494756.ولفتت وزارة الصحة المغربية الانتباه في بيانٍ لها اليوم، إلى تسجيلها لـ 9 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع الى 8807، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 482585.