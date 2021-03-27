المغرب يسجل491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 494358.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 8798، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 482084.