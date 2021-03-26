المغرب يسجل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 493867.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8793، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 481597.