المغرب يسجل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 494659.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 8798، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 482352.