تسجيل 3047 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 432327 حالة، منها 44582 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 4791 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 379092 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8653 حالة وفاة.