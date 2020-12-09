تسجيل 2963 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 426142 حالة، منها 45324 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1797 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 372271 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8547 حالة وفاة.